Lotto Soudal kiest met Cherie Pridham voor vrouwelijke sportdirecteur: “Als je de Belgen niet kan verslaan, sluit je er dan bij aan”

Pridham komt over van Israel Start-Up Nation, waar ze dezelfde functie uitoefende. “Als je de Belgen niet kan verslaan, sluit je er dan bij aan”, reageert ze. “Ik was absoluut niet op zoek om een Belgische ploeg te leiden, maar wanneer het project van Lotto Soudal me werd voorgesteld, was ik meteen gecharmeerd. Ik heb vaak in België gekoerst en ik weet hoeveel wielrennen betekent voor de Belgen. Ik ben niet bang, ik ben klaar om een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de ploeg.”

Algemeen manager John Lelangue is tevreden met de komst van Pridham, die acht keer de Tour de France Féminin en twee keer de Giro Rosa reed. “Ik heb alleen maar goede dingen over haar gehoord. Ik sprak met een vijftal andere kandidaten voor deze job, maar toen stelden enkele renners me Cherie voor. Na ons eerste gesprek was ik meteen overtuigd. Ze was veruit de beste sportdirecteur. Ze kan en zal de ploeg iets nieuw bijbrengen. Eerder bracht ze al andere ploegen naar een hoger niveau. Ze is een meerwaarde voor de dynamiek van het team. Ze is sterk in organiseren en kan goed werken met renners en staf. Of je nu man of vrouw bent, maakt helemaal niets uit om deze job uit te voeren. Cherie is eerst en vooral een sportdirecteur, geen vrouwelijke sportdirecteur. Cherie is precies de persoon die we nodig hebben.”

Pridham is de eerste vrouwelijke sportdirecteur binnen de top van het moderne mannenwielrennen. “Man of vrouw zijn maakt niet uit, de job goed uitvoeren is het belangrijkste”, benadrukt ze. “In 2021 heb ik steeds respect en waardering gekregen. Ik wil daarom de eigenaars van Israel Start-Up Nation echt bedanken. Zij gaven me de kans om mijn vaardigheden te ontwikkelen. Die ervaring was van onschatbare waarde, wat ik nu kan inzetten om van Lotto Soudal een spannender team te maken. Als ik al wat kleine accenten, meer moderne zaken in de organisatie kan krijgen, zal dat al een groot verschil maken. Het belangrijkste is dat zowel renners als staf voelen dat ze deel uitmaken van een succesvol team. We zullen plezier maken bij Lotto Soudal, maar we moeten ook een oorlogsmentaliteit tonen. En we kunnen het gevecht ook winnen.”

Vorige week kondigde Lotto Soudal ook al de Australiër Allan Davis aan als nieuwe sportdirecteur.