Moderna wil vaccinfabriek bouwen in Afrika

Het Amerikaanse farmabedrijf Moderna wil tot 500 miljoen dollar (432 miljoen euro) investeren in de bouw van een vaccinfabriek in Afrika. Er zouden tot 500 miljoen dosissen van mRNA-vaccins, zoals zijn Covid-19-vaccin, geproduceerd kunnen worden. Er is nog niet beslist waar de fabriek precies zal komen.

Moderna stond onder druk om zijn coronavaccin ook in Afrika te produceren. De andere belangrijke producent van een mRNA-vaccin tegen Covid-19, Pfizer/BioNTech, kondigde in juli een akkoord aan om de vaccins in de Zuidafrikaanse stad Kaapstad te produceren.

In een interview zei Moderna-topman Stephane Bancel dat het de bedoeling is om een fabriek te bouwen in dezelfde grootteorde als zijn voornaamste Amerikaanse fabriek, die staat in Norwood (in de staat Massachusetts). De farmaceut wil de Afrikaanse fabriek straks vooral laten bemannen door lokale medewerkers.

Het is nog onduidelijk in welk land de geavanceerde fabriek wordt neergezet. Bancel zegt dat er een lijstje is met ongeveer vijf landen die mogelijk geschikt zijn. Er wordt gekeken naar criteria als politieke stabiliteit, infrastructuur en de beschikbaarheid van arbeidskrachten met het juiste opleidingsniveau. Het bedrijf verwacht binnen enkele maanden een besluit te nemen.