Bert Haex: “De BENE-League? Die ambitie is op zijn plaats.” — © Dick Demey

Eersteklasser Houthalen (3 op 6) had zich de competitiestart helemaal anders voorgesteld. “En dat we er in de eerste ronde van de beker van België uitgeschakeld werden door Gent maakt het allemaal nog wat pijnlijker”, zegt Bert Haex.