Nationaal testmoment BE-Alert: deze Limburgse gemeenten doen mee

Op donderdag 7 oktober zullen 133 gemeenten, waaronder 32 in Limburg, gezamenlijk het alarmeringsplatform BE-Alert testen. Het doel van het testmoment is de capaciteit van het platform testen tijdens een piekbelasting. Dat meldt het Nationaal Crisiscentrum.

Om de goede werking van alarmeringssysteem BE-Alert te verzekeren, organiseert het Nationaal Crisiscentrum jaarlijks een nationaal testmoment op de eerste donderdag van oktober. Dit jaar doen 133 gemeenten mee aan de test en zullen een bericht versturen via sms, e-mail of gesproken oproep naar geregistreerde inwoners.

In de provincie Limburg hebben 32 lokale besturen aangegeven vandaag mee te doen en via sms, telefoon en/of email een testbericht te zullen sturen naar hun inwoners. Het gaat over volgende steden en gemeenten: Alken, Beringen, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Bree, Diepenbeek, Gingelom, Ham, Hamont-Achel, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Kortessem, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Nieuwerkerken, Oudsbergen, Peer, Pelt, Riemst, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Wellen en Zutendaal.

De provinciale dienst Noodplanning en Crisisbeheer Limburg zal berichten versturen op de plaatsen waar de lokale besturen vandaag zelf niet testen. Zo zou elke Limburger die is geregistreerd op het platform vandaag een testbericht moeten krijgen. De mogelijkheid om te alarmeren op basis van aanwezigheid wordt vandaag niet getest in onze provincie.

Daarnaast zullen negen steden en gemeenten ook locatiegebaseerd alarmeren. Dit wil zeggen dat iedereen die aanwezig is op het moment van de test in de geselecteerde zone een sms zal ontvangen. Deze test zal plaatsvinden in Faimes, Eupen, Clavier, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Etterbeek, Aalst, Brugge en in de provincie Antwerpen.

110.000 Limburgers geregistreerd

“Ondanks de mogelijkheid om te alarmeren op basis van aanwezigheid in een zone, blijft het belangrijk dat mensen zich inschrijven op BE-Alert. Zo kan je als burger geïnformeerd worden over een noodsituatie in de buurt van je woonplaats, ook al ben je niet thuis”, aldus gouverneur Lantmeeters. “Het aantal Limburgers dat momenteel is geregistreerd is een goede basis, maar uiteraard moet dit nog omhoog. Hoe meer mensen zich registreren, hoe doeltreffender de alarmering tijdens een noodsituatie zal verlopen.”

BE-Alert benadrukt het belang van de inschrijving op het platform. Op die manier word je geïnformeerd over mogelijke noodsituaties in de buurt van je woonplaats.