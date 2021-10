Ploegmaat van Leandro Trossard opgepakt op verdenking van aanranding

© Action Images via Reuters

Een speler van Premier League-club Brighton & Hove Albion is woensdagmorgen door de politie opgepakt op verdenking van aanranding van een vrouw.

De twintiger, wiens identiteit niet werd vrijgegeven, werd samen met een veertiger opgepakt nadat ze uit een discotheek waren gezet.

Een woordvoerder van de politie van Sussex bevestigde de feiten. “Twee mannen zijn gearresteerd nadat een vrouw aangifte deed van seksueel geweld op een locatie in Brighton woensdagmorgen. Een veertiger en een twintiger, allebei van Brighton, worden op dit moment in hechtenis gehouden.”

Brighton liet via een woordvoerder weten “op de hoogte te zijn dat een van zijn spelers de politie bijstaat in een onderzoek naar een mogelijk misdrijf”. “Deze zaak is momenteel het onderwerp van een juridische procedure en daarom zal de club voorlopig geen bijkomende uitleg geven.”

Brighton is de club van Rode Duivel Leandro Trossard. Die vertoeft momenteel in Italië voor de Final Four van de Nations League.