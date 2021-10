Nieuwkomers krijgen gidsbeurt door het dorp

Leopoldsburg

Door de gekende omstandigheden moest de gemeente noodgedwongen de traditionele samenkomsten voor de nieuwkomers in de gemeente vervangen door een alternatief. Daarom werd gekozen voor een buitenwandeling met gids. In totaal werden 120 nieuwe Kampenaren in vijf verschillende groepen door de gemeente geloodst. Op het parcours werd stil gestaan bij een reeks interessante plekjes en bezienswaardigheden. Als afsluiter kregen de deelnemers een Kampse borrel en een soldatenkoek aangeboden.