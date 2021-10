Vives-hogeschool in Kortrijk in lockdown na melding gewapende man: “Alle leerlingen zijn in veiligheid”

De campus van de Vives-hogeschool in Kortrijk werd donderdagvoormiddag in volledige lockdown geplaatst nadat er iets voor 10 uur bij de politie een melding was binnengekomen over een gewapende man. Dat bevestigt de woordvoerder van politiezone Vlas. “Alle leerlingen zijn in veiligheid”, zo meldt Francis Benoit, burgemeester van Kuurne, op Facebook.