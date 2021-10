Klasse! Zo ziet Yousra uit Borgloon eruit na haar make-over: “Best wel beetje cool”

Zo komt ze binnen in onze studio

© Anja Blevi

Yousra (24) afkomstig uit Borgloon is masterstudent Bedrijfskunde. Ze droomt van een leven in Barcelona na haar studies. Ze is op zoek naar een eigen stijl: “Ik wil eens weten welke look jullie team vindt dat bij mij past. Ik hou van simpele, tijdloze kleding”, zegt Yousra. “Eenvoud siert, hebben ze mij geleerd.”

Dit vindt ze van het resultaat

Outfit bij La Bottega: trui 635 euro, broek 195 euro, schoenen 140 euro. — © Anja Blevi

Yousra: “Mijn kapsel is fris en staat me echt wel. Ik kreeg handige make-up tips die ik zeker ga proberen. Ik voel me supervrouwelijk en zie er best wel een beetje cool uit in deze outfit.”

De tips van ons team

1. Stylingtip

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “De faux leather broek blijft een trend dit seizoen. Combineer hem zoals hier met een statement sweater of naargelang de gelegenheid met een hemd, blouse of T-shirt. Ook met een blazer of klassiek vest is deze broek heel stijlvol.”

2. Beautytip

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Yousra heeft een mooie egale huid. Met een mineraal poeder met olijfkleurige ondertoon komt ze nog beter tot zijn recht. Haar mooie grote ogen zet ik aan de buitenkant aan met donkerblauw en een lichtere kleur aan de binnenkant. In het oogschaduw palet dat ik gebruikte vind je ook kleuren die je als highlighter en bronzer kan gebruiken.”

3. Kapseltip

Kapster Despina Dokas voor Mod’s Hair: “Deze gelaagde snit tot net onder de schouder zorgt voor meer volume. Yousra heeft een mooie natuurlijke haarkleur, die nog meer straalt met lichte schakeringen in. Om het volume te fixeren gebruikte ik een extra strong fixing spray op het afgewerkte kapsel. Voor meer volume kun je de Air Fix spray van Techni Art ook op de vochtige haarwortels aanbrengen.”

De outfit van Yousra

Alles bij La Bottega

In samenwerking met styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega, visagiste Vera Kellens ism Bellapierre voor La Bottega (labottega.be), en kapster Despina Dokas voor Mod’s Hair (modshairhasselt.be), alle in Hasselt.