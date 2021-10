Netflix wordt opnieuw duurder: goedkoopste formule kost nu 8,99 euro per maand

De ‘basic’-formule slaat met 1 euro op en gaat van 7,99 naar 8,99 euro per maand, ‘standaard’ gaat van 11,99 naar 13,49 euro en ‘premium’ van 15,99 naar 17,99 euro. De prijsstijging gaat vanaf donderdag in voor nieuwe klanten, bestaande klanten worden vanaf 14 oktober door de streamingdienst op de hoogte gebracht. Voor hen kan het nog tot twee maanden duren voor de prijsstijging ook effectief wordt doorgerekend (afhankelijk van hun factuurdatum).

“De prijsveranderingen die we van tijd tot tijd doen, weerspiegelen de investeringen in nieuwe series en films en de verbeteringen aan ons product”, zo luidt het bij een woordvoerder van Netflix. “We hebben recent het tweede seizoen van de Belgische serie Into the night gelanceerd en er staan voor komende tijd meer nieuwe Belgische producties op de planning. Denk maar aan De Familie Claus 2, Diamonds, Soil en het derde seizoen van Undercover. We zullen ons aanbod continue blijven uitbreiden en verbreden.”