Ventilatieplan 2.0 duwt scholen naar CO2-meters

Scholen kunnen het zich niet langer permitteren om niet met ventilatie bezig te zijn. Dat staat in het ‘Ventilatiekader 2.0’, het plan dat de ministers van Onderwijs woensdag hebben voor­gesteld aan hun collega’s van Volksgezondheid.

In afwachting van een breder advies van de Risk Assessment Group (RAG) over ventilatie scherpt Vlaams minister van ­Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het advies aan. De onderwijs­administratie is onlangs gestart met systematische bevragingen bij scholen om na te gaan of ze ­beschikken over een goed ventilatiesysteem en indien niet, of ze regelmatig CO2-metingen doen.

Scholen die niet regelmatig CO2-metingen doen, geen risicoanalyse van de luchtkwaliteit uitvoerden of de preventiemaatregelen niet volgen, zullen actief worden opgevolgd en aangezet om dat alsnog te doen. Minister Weyts werkt daarvoor samen met de onderwijsverstrekkers. Zij moeten scholen aanzetten om een CO2-meter te kopen.

Het aantal scholen dat nog niet bezig is met ventilatie, is volgens het kabinet niet zo groot. Uit een recente bevraging bij een ­representatief aantal scholen blijkt dat 83 procent van de basisscholen en 90 procent van de ­secundaire scholen met een CO2-meter werken. “Sommige scholen gaven ook aan dat er bij hen geen nood aan is, omdat ze beschikken over mechanische ventilatie”, ­aldus het kabinet-Weyts.