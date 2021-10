Geen relatie, maar wel samen een kind? Het staat centraal in nieuw VTM-programma ‘Ik wil een kind’

‘Ik wil een kind’ draait rond bewust co-ouderschap. Het programma wil singles of koppels die - om welke reden ook - geen kind kunnen krijgen, helpen om iemand te vinden om er samen één mee te verwekken en op te voeden. Die co-ouders kunnen twee alleenstaande singles zijn, of een koppel met een alleenstaande, of twee koppels… Kortom: twee partijen die samen beslissen om een kind op de wereld te zetten en samen op te voeden, zonder dat er sprake is van een romantische relatie tussen beide partijen.

Presentatrice Dina Tersago geeft toe dat het geen evident thema is. “Ik begrijp dat er tijd nodig is om aan het idee te wennen, maar ik hoop dat zo veel mogelijk mensen met een open blik naar het programma gaan kijken”, zo zegt ze in Het Laatste Nieuws. “Verandering heeft voeten in de aarde, dus daar mag wat tijd over gaan. Mensen mogen kritische vragen stellen.”

VTM zendt maandag 18 oktober een oproepaflevering uit. Daarin wordt het concept van ‘Ik wil een kind’ uit de doeken gedaan en start de zoektocht naar wensouders. Kandidaten die zich melden, worden komen vervolgens eerst in een begeleidingstraject terecht om te achterhalen of bewust co-ouderschap echt iets voor hen is.