Standard haalt trainer Luka Elsner weg bij KV Kortrijk

Luka Elsner is de nieuwe trainer van Standard. De 39-jarige Sloveen verlaat KV Kortrijk voor een Luiks avontuur, waar hij de pas ontslagen Mbaye Leye opvolgt. Will Still wordt de nieuwe T2, Standard bevestigt het nieuws.

LEES OOK. ANALYSE. Stuurloos schip Standard: waarom ontslag van Mbaye Leye onvermijdbaar was

“KV Kortrijk werd woensdagavond laat door Luka Elsner op de hoogte gebracht van het feit dat hij eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst met de club verbreekt”, klinkt het in West-Vlaanderen. “KVK maakt meteen werk van de aanstelling van een nieuwe hoofdcoach.”

Elsner was pas sinds januari van dit jaar in dienst bij de Kerels. In totaal stond hij twintig wedstrijden aan het roer, waarvan hij er zeven won en tien verloor. Zijn laatste was een gelijkspel tegen Charleroi. Nu moet hij de Rouches opnieuw op de rails krijgen na het ontslag van Leye.

“De huidige situatie voldoet niet aan onze verwachtingen en die van onze fervente supporters, dus er zijn ingrijpende veranderingen nodig”, klonk het toen bij Standard, dat na tien speeldagen pas 12de staat in de Jupiler Pro League.

LEES OOK. Het verval van Standard: Venanzi speurt naar achtste T1 in zes jaar tijd