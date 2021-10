Heusden-Zolder

Donderdagochtend rond 8.15 uur heeft bij het chemisch bedrijf Thermo-Clean in Heusden-Zolder een gasexplosie plaatsgevonden. Daarbij liet één werknemer het leven en werden verschillende andere naar het ziekenhuis gebracht. Het medisch interventieplan is afgekondigd, maar er is geen gevaar voor de omgeving.