Alexander Zverev blij dat “onzin” van ex-vriendin “eindelijk” onderzocht wordt: “Heel moeilijk om mijn naam te zuiveren”

Alexander Zverev is tevreden dat de ATP, de internationale organisatie in het mannentennis, een onderzoek heeft geopend naar de beschuldigingen van fysiek geweld tegen de Duitse toptennisser. Een ex-vriendin zou door de olympisch kampioen van Tokio tijdens hun relatie mishandeld zijn.

Op een persmoment in de marge van het toernooi van Indian Wells vertelde Zverev dat hij achter het onderzoek staat. “Het is voor mij heel moeilijk om mijn naam te zuiveren. Ik weet dat de pers dit onderzoek als een slechte ontwikkeling voor mij bestempelt, maar ik ben er echt gelukkig mee omdat ik hoop dat we het onderwerp daarna definitief kunnen afsluiten.”

Een ex-vriendin van Zverev, Olga Sharypova, kwam eind augustus met beschuldigingen naar buiten. Sharypova beweerde dat Zverev haar tijdens hun relatie fysiek mishandelde. Dat zou onder meer gebeurd zijn tijdens het ATP Masters 1.000-toernooi in het Chinese Shanghai in oktober 2019. Naar de gebeurtenissen op dat toernooi voert de ATP nu een onderzoek. De speler ontkende eerder de aantijgingen. Hij nam intussen advocaten in Duitsland en de Verenigde Staten onder de arm om actie te ondernemen tegen beschuldigingen die hij als “vals en lasterlijk” bestempelt.

© REUTERS

ATP-baas Massimo Calvelli noemde de aantijgingen tegen Zverev “heel ernstig” en zei dat zijn organisatie “de plicht heeft een onderzoek te voeren”.

“Ik ben blij dat het eindelijk gebeurt”, ging Zverev verder. “De ATP heeft om eerlijk te zijn een jaar te lang gewacht. Ik ben blij dat de ATP eindelijk in actie schiet en iets doet. Daarna kan ik alles achter mij laten en mij weer op het tennis concentreren. Ik ben nummer vier van de wereld, heb de Olympische Spelen gewonnen, heb twee Masterstoernooien en vier toernooien gewonnen. En toch gaan de meeste persconferenties over deze onzin.”