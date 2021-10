Get Ready verklapt per ongeluk groot verrassingsconcert in Hasselt

Get Ready viert hun 25ste jubileum met een groot verrassingsconcert in de Ethias Arena. Dat was eigenlijk nog een geheim, maar Jimmy en Koen verklappen hun plannen bij Gert en James.

Op 16 oktober treedt Get Ready op in de Trixxo Arena. “Nee nee, dat is een heel klein, primitief concertje”, probeerden ze hun flater nog goed te maken, maar de verrassing is helaas geen verrassing meer.

25 jaar Get Ready, moet natuurlijk gevierd worden. Dat doen ze met hun hit Diep.

De Cooke & Verhulst show, van maandag tot donderdag, bij Play4 en op GoPlay.be