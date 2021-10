Pandora Papers: er vloeide ook geld uit belastingparadijzen naar voetbalclub Standard

Het verhaal begint bij Mercury Management Inc, een postbusvennootschap die van belastingparadijs naar belastingparadijs hopt. Ze is opgericht in 1993 op de Britse Maagdeneilanden en in 2017 verplaatst naar een postbusadres op Samoa, een van de weinige landen die als belastingparadijs nog op de zwarte lijst van de EU staan.

De constructie leidt naar een trust van een Pakistaanse textielfamilie, van wie enkele begunstigden in 2018 in Pakistan voor ruim 2 miljoen euro een fiscale amnestieregeling moesten treffen. Het trustkantoor Asiaciti in Singapore bestempelt de constructie daarom als een ‘high risk client structure’.

Uit de Pandora Papers blijkt dat Mercury Management Inc een van de minstens veertien vertrouwelijke ‘limited partners’ is die samen tientallen miljoenen euro’s hebben geïnvesteerd in een Luxemburgs fonds, het Star Football Finance Fund. Dat fonds is gelanceerd in juli 2016 door een Londens investeringskantoor, J. Stern & Co, om geld te lenen aan voetbalclubs.

Ook bijvoorbeeld FC Porto leende er geld. Er is sprake van een snelle terugbetaling en rentevoeten van 7 à 8 procent. De clubs gebruiken ze als een voorafname op tv-rechten, transferbedragen of andere betalingen die ze moeten ontvangen. Uit een vertrouwelijke mail van april 2018 waarin Porto vermeld werd, valt ook de naam van Standard Luik. Dat moest blijkbaar 7,25 procent betalen. Het fonds sloot in maart 2018 een deal met de Rouches om 5 miljoen euro aan tv-rechten over te kopen “tegen een kortingprijs van 4,61 miljoen euro”. Het volgende jaar zou het fonds de volle 5 miljoen krijgen van Standard, zodra de Pro League de rechten effectief uitbetaalde.

In april raakte al bekend dat Standard zijn tv-rechten had verkocht aan een Duitse bank. Maar in alle discretie had de club dus al eerder zijn toevlucht tot zo’n deal genomen met een fonds waarachter mysterieuze geldschieters schuilgaan.