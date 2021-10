Miss België Kedist Deltour breekt met kooivechter: “Zijn problemen straalden af op mijn titel”

Miss België Kedist Deltour (24) is opnieuw vrijgezel. Na twee jaar heeft ze gebroken met de 23-jarige kooivechter Losene Keita, zo meldt Het Laatste Nieuws. De gerechtelijke problemen van Keita legden druk op de relatie, geeft Deltour toe. “Telkens als Keita negatief in het nieuws kwam, werd mijn naam en mijn titel erbij gesleurd.”

“Het klinkt cliché”, zo zegt Deltour. “Maar elkaar graag zien, betekent ook loslaten. Tot dat besef zijn we samen gekomen, met veel respect voor elkaar. We zijn nog bevriend, maar onze relatie stopt hier.”

Losene Keita, die vorig jaar nog wereldkampioen Mixed Martial Arts werd, kwam de voorbije weken meermaals in opspraak. Zo werd hij begin september nog opgepakt omwille van zijn betrokkenheid bij een zwaar bendegevecht in 2016 en raakte een week later bekend dat hij in datzelfde jaar ook al een veroordeling had opgelopen nadat hij bij een 56-jarige man was binnengevallen en hij het slachtoffer onder meer ook met een bijl had bedreigd.

Al die zaken legden druk op hun relatie, zo bekent Deltour nu. “Telkens als hij negatief in het nieuws kwam, werd mijn naam en mijn titel erbij gesleurd. Dat doet pijn, want ik heb helemaal niets met die zaken te maken. Als Miss België heb je een voorbeeldfunctie. En ik wil ook een voorbeeld zijn, maar als je je moet bezighouden en verdedigen voor dingen waar je niks mee te maken hebt, is dat niet gemakkelijk. Dat geeft onnodige stress.”