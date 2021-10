Hoop voor gezin dat al maanden in tent woont: “Er is genoeg gesold met deze mensen”

Vienna is aan het inpakken. Het gezin moest woensdag halsoverkop het vakantiepark verlaten, hoewel het slechts twee weken moest overbruggen omdat er uitzicht op een huurhuis is. — © koen fasseur

Beerse, Rijkevorsel, Brecht

Vienna De Raet (35) en Mario Van Bael (43), het koppel met drie kinderen dat al twee maanden in een tent in vakantiepark Breebos in Beerse verblijft omdat het geen huurhuis vindt, kreeg woensdagmiddag te horen dat het tegen 19 uur de camping moest verlaten. Later op de namiddag werd dat bijgesteld naar donderdag 11 uur. Gelukkig gloort er enig perspectief. Twee lezers van onze zusterkrant Gazet van Antwerpen hebben mogelijk een huurhuis voor het gezin.