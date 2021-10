Op 20 oktober is het 25 jaar geleden dat honderdduizenden mensen door de straten van Brussel trokken in de Witte Mars. Een protestactie en een uiting van algemene verontwaardiging en zelfs woede over hoe ons land de zaak-Marc Dutroux behandelde. De VRT en RTBF blikken terug in een vierdelige docureeks Als je ons kan horen.