Politiebonden boos omdat regering vervroegd pensioen wil afschaffen: “Als ze haar wil doordrijft, gaat het land plat”

Het NAVAP is een soort vervroegd pensioen zodat agenten vanaf 58 of 59 kunnen stoppen met werken. “Als dit afgeschaft wordt, zal de politieman tot 67 moeten werken. De job is zo veeleisend dat dit niet mogelijk is”, klinkt het nog. Ook het VSOA is dezelfde mening toegedaan. “De politieman is opnieuw de pineut. Er is geen sprake van het afschaffen van vervroegd pensioen voor cipiers en treinbestuurders. En dat is heel goed voor die mensen. Maar waarom worden de politiemensen geviseerd in deze besparingsronde?”.

Bij het kabinet van minister Verlinden, bevoegd voor Binnenlandse Zaken geeft men toe dat het vervroegd pensioen op de begrotingstafel ligt. “Er liggen verschillende pistes op tafel. Het is essentieel dat er een gebalanceerde regeling komt”, klinkt het.

Naast het behoud van het vervroegd pensioen hebben de politiebonden ook een tweede eis die ze in een opmerkelijk filmpje op facebook geplaatst hebben. Daarop eisen agenten van overal ten lande opslag. “De laatste loonsverhoging was twintig jaar geleden”.(cds)