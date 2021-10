Yves Wolfs van Aquafin aan de waterzuiveringsinstallatie in Oud-Rekem (Lanaken). In de nacht van 5 op 6 maart werd hier een grote drugslozing vastgesteld. — © Tom Palmaers

Lanaken

Drugsafval wordt steeds vaker op sluikse wijze geloosd. Aquafin installeert nu in acht waterzuiveringen in de Limburgse grensstreek sensoren om drugslozingen via de riolering sneller op te sporen.