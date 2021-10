De Rode Duivels hebben woensdagavond in het imposante Allianz Stadium van Juventus getraind in de aanloop naar de kraker tegen Frankrijk van donderdagavond in de halve finale van de Nations League. Ook Arthur Theate was erbij. De 21-jarige verdediger van Bologna zit voor het eerst bij de selectie en neemt de plaats in van de geblesseerde Thorgan Hazard.