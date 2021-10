Geen Belgische medailles op tweede dag EK baanwielrennen

Op de tweede dag van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen is de Belgische selectie er niet in geslaagd een medaille te veroveren.

Tijdens de middagsessie van de tweede dag in Grenchen klokte Nicky Degrendele de twaalfde tijd in de kwalificaties van het sprinttoernooi. De 24-jarige West-Vlaamse kwam daardoor in de achtste finales in een duel met Sophie Capewell terecht, maar werd daarin door de Britse uitgeschakeld.

De jonge Belgische achtervolgingsploeg bij de mannen reed in de middagsessie in de eerste ronde naar de zevende plaats. Daarmee konden Gianluca Pollefliet, Noah Vandenbranden, Brent Van Mulders en Tuur Dens zich niet plaatsen voor de finale.

Tijdens de puntenkoers voor mannen, gedomineerd door de Franse winnaar Benjamin Thomas, eindigde Kenny De Ketele met 39 punten op de zevende plaats. De 36-jarige Oost-Vlaming, bezig aan zijn laatste Europese kampioenschap, reed een sterke tweede wedstrijdhelft, maar had in het begin van de puntenkoers te veel terrein verloren op de latere podiumrenners.

De negentienjarige Oost-Vlaamse Katrijn De Clercq tot slot eindigde als voorlaatste in een erg geaccidenteerde afvallingskoers bij de vrouwen, die meteen daarna door een zware valpartij diende te worden onderbroken.

Donderdag komen er tijdens de derde dag van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Grenchen Belgen in actie in het omnium (vrouwen) en de scratch en de individuele achtervolging (mannen).