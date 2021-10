Zuhal Demir: Vlaamse regering verlaagt energiefactuur terwijl federale regering ze nog meer verhoogt

Nog dringender is de vraag wat de overheid doet om de energiefactuur op korte termijn te verlagen? De prijzen blijven stijgen. Vandaag bereikte de gasprijs een nieuwe recordhoogte. De CREG heeft berekend dat een gemiddeld gezin dit jaar nog eens 714 euro bovenop zijn factuur voor elektriciteit en gas moet betalen. Een heel groot deel van die kostprijs bestaat uit taksen. Daar wordt de staat dus slapend rijk van, terwijl de burgers zich blauw betalen. De federale regering breekt zich al meer dan een week het hoofd over de vraag hoe geld kan terugvloeien naar de belastingbetaler. In het Vlaams parlement gaf Vlaams minister van Energie Zuhal Demir de federale regering nog eens een veeg uit de pan.