De energie van Salsa combineren met hedendaagse dans. Dat is wat de Breese dansperformer en choreografe Judith Clijsters doet in haar nieuwe voorstelling Road To Anywhere. Samen met haar Colombiaanse partner laten ze zich leiden door de muziek en door elkaars energie. Ook het publiek zal betrokken worden in deze dansvoorstelling die komende zaterdag in première gaat in Cultuurcentrum Palethe in Pelt.