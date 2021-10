Deschamps en Lloris hebben “veel respect” voor Rode Duivels: “Maar we willen tegen hen een grootse prestatie neerzetten”

Met België tegen Frankrijk wordt er donderdagavond in het Juventusstadion in het Noord-Italiaanse Turijn een heruitgave gespeeld van de halve finale van het WK van drie jaar geleden, toen Frankrijk met het kleinste verschil (0-1) aan het langste eind trok.

Die nederlaag na een evenwichtige wedstrijd ligt bij vele Belgen nog zwaar op de maag, maar de aanloop naar de nieuwe clash verliep deze keer wel een pak rustiger. “Er is altijd een gezonde rivaliteit geweest aangezien we buurlanden zijn”, keek de Franse bondscoach Didier Deschamps vooruit.

“Na de wedstrijd in Rusland is er aan beide kanten uitgehaald in de pers, zijn er zaken uit de context gehaald, geïnterpreteerd, wat dan weer tot nieuwe uitlatingen geleid heeft, al dan niet terecht. Ik voel op de eerste plaats veel respect voor de tegenstander en bondscoach Roberto Martinez. De spelers kennen elkaar ook allemaal, velen onder hen hebben voor dezelfde clubs gespeeld. Het is vooral een mooie affiche met kwaliteit in beide teams. Zo’n wedstrijd wil iedereen spelen. De adrenaline stroomt dan en vanaf de eerste wedstrijd moet er gewonnen worden. Wat er in Rusland gebeurd is, dateert al van drie jaar geleden. Die wedstrijd van donderdag verandert daar niets meer aan.”

Frankrijk staat net als België voor de eerste keer in de Final Four van de Nations League. “Vroeger waren er twee toernooien die van tel waren: het EK en het WK. Nu komt de Nations League daarbij. Prestigieus, want er is een trofee te winnen. We zijn allemaal competitief en dan komt het maar op één ding aan: winnen. We spelen hier tegen de beste ploegen van Europa en daar kan je alleen maar naar uitkijken.”

Sinds de vroegtijdige uitschakeling op het EK na een dramatische avond tegen Zwitserland sleutelt Deschamps wat aan zijn ploeg. In de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland koos hij voor een driemansverdediging en dat leverde 2-0 winst op, na vijf wedstrijden zonder zege. De verwachting is dan ook dat de voormalige verdedigende middenvelder daarop zal voortbouwen. “Of je nu met drie, vier of vijf achterin speelt, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het gaat erom de tegenstander zo veel mogelijk in de problemen te brengen. Tegen België wil dat zeggen het balbezit opeisen en hen in de verdediging dringen.”

Frankrijk-doelman Lloris heeft wel zin in Nations League: “Er hangt hier iets in de lucht”

Doelman Hugo Lloris werd met Frankrijk al Europees vicekampioen in 2016 en twee jaar later wereldkampioen, maar de 34-jarige doelman heeft in zijn trofeeënkast nog een plekje vrijgehouden voor de Nations League, waarvan de Final Four van de tweede editie woensdagavond van start gaat met het duel tussen Europees kampioen Italië en Spanje. Donderdagavond staan België en Frankrijk tegenover elkaar in de tweede halve finale.

“Dit is geen EK of WK, daarmee mag je de Nations League niet vergelijken, maar we voelen het belang wel: er zit sinds maandag een positieve vibe in de groep. We voelen dat er hier iets in de lucht hangt”, vertelde Lloris woensdag tijdens het persmoment in het Juventusstadion.

“Je kan hier een trofee winnen. We willen ons met de beste landen meten en die zijn hier aanwezig. We respecteren België dan ook enorm, maar we willen tegen hen een grootse prestatie neerzetten. We zullen op ons best moeten zijn, want het gaat toch om een prestigieuze tegenstander, als je naar hun resultaten van de voorbije jaren kijkt.”

Het duel tussen beide landen is een heruitgave van de halve finale van het WK in 2018. In een evenwichtige partij trokken Les Bleus toen met het kleinste verschil aan het langste eind. “Aanvankelijk werden er toen uit teleurstelling uitspraken gedaan, maar ik weet dat ze uiteindelijk wel erg fier waren op het parcours dat ze op dat WK hebben afgelegd. Een derde plaats voor België is uniek. Ze hebben toen een heel mooi WK gespeeld, maar nu zijn er veranderingen aan beide kanten. Het is dus moeilijk om die wedstrijden te vergelijken. Het blijft wel een erg lastige tegenstander. Ze staan al jaren aan de leiding op de FIFA-ranking en voor de toernooien staan ze telkens bij de favorieten. Het ontbreekt hen enkel nog aan een grote trofee”, aldus Lloris.

Bij België is de ouder wordende defensie het zorgenkind. Als sterkhouders wordt er gerekend op Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, destijds jarenlang Lloris’ ploegmaats bij de Spurs. “Ik vind hen echt geen oude spelers, ze hebben net veel ervaring en dat is een voordeel. Het zijn leiders op een veld en dat waren ze bij Tottenham al. In zo’n grote wedstrijd als die van donderdag zullen ze wel op hun best zijn, daar twijfel ik niet aan.”