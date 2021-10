Frankrijk wil ook derde prik voor zorgverleners

Tot nu toe konden in Frankrijk enkel ouderen en risicopersonen een derde prik van het coronavirus aanvragen. De Franse Hoge Gezondheidsautoriteit wil die extra prik echter uitbreiden naar zorgverleners, personeel in het medisch vervoer en professionals in de medisch-sociale sector. Het zou gaan om zo’n 3,5 miljoen mensen.

Ook voor familie en vrienden van mensen met een verzwakt immuunsysteem wordt de derde dosis aanbevolen. Op die manier zouden de meest kwetsbare mensen beter beschermd kunnen worden, omdat hun eigen immuunrespons op de vaccinatie vaak beperkt is. De autoriteit gaat ervan uit dat ongeveer 350.000 tot 400.000 mensen in aanmerking komen.

Toch benadrukt de Gezondheidsautoriteit dat vaccinatie van de totale bevolking met voorrang moet worden voortgezet. Hoewel vaccinatie bij de oudere bevolking van groot belang is, ligt de vaccinatiegraad bij 80-plussers slechts op 84 procent. In totaal is bijna 73 procent van de Franse bevolking volledig gevaccineerd tegen het coronavirus.