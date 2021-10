Thibaut Courtois kijkt uit naar Nations League: “Ben verloren halve finale nog niet vergeten, maar koester geen wrok”

RECONSTRUCTIE. De rampzalige match die geen enkele Belgische fan zich wil herinneren

“Ik ben die verloren halve finale van drie jaar geleden op het WK in Rusland nog niet vergeten”, vertelt Courtois op zijn website. “We waren er zo dichtbij. Het klopt dat we toen teleurgesteld en gefrustreerd waren, maar ik koester daarover geen wrok meer. Het is ook al meer dan drie jaar geleden. Je kan beide halve finales ook niet met elkaar vergelijken. Als we dit toernooi winnen, kunnen we nadien niet vieren voor een volle Grote Markt in Brussel. ‘s Anderendaags moet iedereen zich al opnieuw melden bij zijn club. Het zal dus een feestje op het veld en in de kleedkamer moeten worden. Maar daar denk ik eerlijk gezegd nog niet aan. Het komt er nu op aan eerst Frankrijk te kloppen”, aldus Courtois.

© BELGA

De Final Four van de Nations League wordt in het midden het seizoen gespeeld en de nummer een van Real Madrid geeft toe met gemengde gevoelens aan de start van het toernooi te verschijnen. “Aan de ene kant ben ik blij samen met mijn ploegmaats op jacht te kunnen gaan naar deze trofee, maar aan de andere kant valt dit midden het seizoen, met daarin veel competitiewedstrijden en ook nog de Champions League. De focus is dus helemaal anders dan bij een EK en een WK. Dat neemt niet weg dat we vol voor deze prijs zullen gaan. Wij willen echt wel deze trofee in de lucht steken, ook al wordt dat niet makkelijk met Spanje, Italië en Frankrijk als tegenstanders. Iedereen maakt kans op de eindzege. Met de voorbereiding die een pak korter was, zullen details nog doorslaggevender worden. Welke spelers zijn beschikbaar, in welke vorm zitten zij en hoe zullen zij de wedstrijden op enkele dagen verteren?”