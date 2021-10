Nancy Slangen: “Het vervelende is dat je tegen de achtergrond van de eindigheid alles kapot gaat relativeren.” — © Luc Daelemans

Verklede Japanners, of Supermannen met vlechtjes. Met de expo ‘Image Waste’ is de kleurrijke en surrealistische fantasiewereld van Hasselts kunstenares Nancy Slangen geland in cc Maasmechelen.