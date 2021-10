Schietpartij op middelbare school in Texas: politie rukt uit voor ‘actieve schutter’

In de Amerikaanse staat Texas zit de Timberview High School in Arlington momenteel in lockdown. Er zou sprake zijn van een ‘actieve schutter’.

Omdat er sprake is van een ‘actieve schutter’ is er een massale politie opkomst aan de Timberview High School in Arlington. Scholieren en leerkrachten zitten in lockdown in klassen of kantoren.

Volgens Fox4 zou er sprake zijn van drie gewonden die naar het ziekenhuis werden gebracht. Er zou ook één iemand overleden zijn.

Informatie over de schutter is er voorlopig niet.

(sgg)