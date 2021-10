Verstappen racet in Turkije in speciale witte Red Bull

Eigenlijk zou komend weekeinde de GP van Japan worden verreden, maar die race werd geschrapt vanwege de coronapandemie. Turkije heeft de plek van Japan op de kalender overgenomen. Red Bull besloot daarom de GP in Istanbul aan te grijpen om Honda alvast te bedanken voor de samenwerking.

De auto’s van Verstappen en Pérez zijn in dezelfde kleuren gespoten als de Honda RA272 waarmee de Amerikaanse coureur Richie Ginther in 1965 in Mexico de eerste overwinning van het Japanse merk in de Formule 1 behaalde. “De kleuren van onze auto’s zijn een hommage aan de opzienbarende reis van Honda door de Formule 1”, zegt teambaas Christian Horner van Red Bull. “Hopelijk kunnen we onze fans weer een overwinning bezorgen in deze legendarische kleuren.”