Reneé Zellweger bijna onherkenbaar met ‘extra kilootjes’

The thing about Pam, een aankomende NBC-reeks over moordenares Pam Hupp (62). Al zou je haar nauwelijks herkennen, want voor die rol draagt ze een neusprothese en een fatsuit.

De Amerikaanse actrice Reneé Zellweger staat in New Orleans op de set van

Reneé Zellweger is op foto’s te zien als een veel vollere versie van zichzelf. Ze heeft in aanloop van haar nieuwe rol geen speciaal dieet gevolgd om kilo’s bij te komen, maar draagt wel een pak dat haar voller doet ogen.

De ster waagde zich voor haar rol als Briget Jones in de gelijknamige films wél aan een jojodieet om bij te komen en nadien weer af te vallen, maar zei in 2007 al dat ze er geen zin meer in had. Ze was bang dat de levenswijze, waarbij een schommelend gewicht centraal staat, op een dag haar dood zou betekenen.

Een fatsuit heeft een controversiële reputatie in Hollywood. Collega-actrice Gwyneth Paltrow zei eerder dat ze spijt heeft dat ze er eentje droeg in Shallow hall. Ze omschreef het als “een ramp” en “vernedering” toen ze ermee in het openbaar verscheen.