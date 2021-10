Primoz Roglic vloert Adam Yates in Milaan-Turijn en is topfavoriet voor de Ronde van Lombardije

De 102e editie van Milaan-Turijn is een prooi geworden voor Primoz Roglic. De Sloveens Vuelta-winnaar vloerde in een sprint bergop Adam Yates nadat eerder onder meer Pogacar, Almeida en Alaphilippe uit het wiel werden gereden. Onze landgenoot Mauri Vansevenant kleurde de finale met een knappe aanval, maar plooide op de slotklim.

Deze week regent het Italiaanse eendagsklassiekers die één langgerekte aanloop vormen naar de Ronde van Lombardije van afgelopen zaterdag. Met Milaan-Turijn stond woensdag de voorlaatste van die races op het programma, donderdag is er nog de Gran Piemonte.

In Magenta - een stad in Noord-Italië naar waar de kleur vernoemd is, stond woensdagmiddag een bijzonder fraai deelnemersveld aan de start: Pogacar, Roglic, Alaphilippe, Almeida, Valverde, Adam Yates, Mollema, Woods, Martin, Vlasov, Quintana, Hirschi, Lutsenko, Nibali,… kleurden onder meer de deelnemerslijst. Van alle favorieten voor de Ronde van Lombardije was enkel Evenepoel afwezig. Onze jonge landgenoot koos voor een parcoursverkenning.

Milaan-Turijn wordt traditioneel beslist op de Superga, een stevig klimmetje van 4,3 kilometer aan gemiddeld 9 procent die in de finale twee keer na elkaar bedwongen moet worden. Deceuninck - Quick-Step besloot niet op die dubbele scherprechter te wachten en trok het peloton in de Po-vlakte op 45 kilometer in waaiers. Slechts dertig renners geraakten in de eerste waaier, daarbij onder meer Pogacar, Roglic, Alaphilippe, Almeida, Valverde, Woods en Hirschi. Dries Devenyns reed zich helemaal leeg om de eerste waaier met een voorsprong aan de eerste beklimming van de Superga te laten beginnen. Dat lukte, maar bergop maakten onder meer Adam Yates, Sivakov, Quintana en Storer de aansluiting.

Vlak voor de top versnelde onze landgenoot Mauri Vansevenant. De 22-jarige Belg van Deceuninck - Quick Step sprokkelde een bonus van twintig seconden bij elkaar, maar die bonus was onvoldoende gezien de kwaliteit in de achtervolgende groep. Op de tweede en laatste beklimming van Superga werd Vansevenant bij de lurven gegrepen door Adam Yates, net op het moment dat kopman Julian Alaphilippe vooraan de rol moest lossen. Nadien vielen alle favorieten één voor één weg. Enkel Primoz Roglic bleek in de slotkilometers in staat om het wiel van Adam Yates te volgen.

Met zijn tweeën gingen ze naar de slothectometers. Yates deed nog één poging om Roglic te lossen, maar de Vuelta-winnaar toonde zich andermaal de snelste. De Sloveen van Jumbo-Visma won afgelopen weekend ook al de Giro dell’Emilia in een gelijkaardig deelnemersveld en is de absolute topfavoriet voor de Ronde van Lombardije van komende zaterdag.