Rituals onder vuur door campagne met controversiële ’maanzusjes’: “Waarom geven jullie dit soort onzin een podium?”

Bij ons doen de namen Lieke (39) en Jetteke (42) van Lexmond niet meteen een belletje rinkelen, bij onze noorderburen is dat wel het geval. De connotatie met hun namen is echter niet bijster positief. De twee vrouwen zijn grote fan van de maan, die acht jaar geleden in hun leven kwam en een diepe indruk maakte. Ze geloven dat het hemellichaam – samen met de planeten – een invloed heeft op de mens. Zo waren ze niet verrast toen het Capitool in Washington begin januari werd bestormd in het kader van de presidentsverkiezingen. Die rellen hadden volgens hen overduidelijk te maken met “een pittige verplaatsing van de planeet Mars”. Hoewel ze wel beseften dat hun redenering “zweverig” overkwam, onderstreepten ze dat het au fond eigenlijk gewoon boerenwijsheid was.

Datzelfde ‘boerenverstand’ leidde in het verleden tot nog enkele andere bijzondere conclusies. Zo deed Lieke van Lexmond eerder een boude uitspraak over mensen met een maatje meer. “Dikke mensen weten waarschijnlijk dondersgoed hoe ze moeten afvallen”, zei ze aan De Telegraaf, waardoor ze niet op sympathie kon rekenen bij de Obesitas-vereniging. Verder lieten de zussen zich negatief uit over de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus.

Het zijn die controversiële feiten die in de weg zitten bij fans van Rituals, omdat het merk de Moon Calendar, die je voor 29,95 euro laat leven volgens de maancyclus, verkoopt. Ze overwegen om geen producten meer van het bedrijf aan te schaffen in de toekomst. “ Dat Rituals zich inlaat met pseudowetenschap, tot daaraan toe (het past op zich wel bij het zweverige van het merk). Maar de associatie met de Lexmond-zusters is domweg stuitend gezien de uitspraken die ze in het verleden hebben gedaan”, aldus de misnoegde kinderboekenschrijver Marcel van Driel. Ook andere, weinig malse reacties passeren de revue, zoals “Waarom geven jullie de Lexmond zusjes een podium met dit soort onzin?” en “Rituals staat achter twee corona-ontkennende antivaxxers. O ja, en nog wat bullshit over de maan.”

De commotie is het bedrijf niet ontgaan. Intussen probeert Rituals te antwoorden op de stroom van negatieve reacties. Daaruit blijkt dat het merk helemaal achter de zusjes staat. “Wij staan achter hen voor hun grote liefde voor de kracht van de maan. Want de maan toont ons met haar eeuwige cyclus dat elk begin en einde met elkaar verbonden zijn”, staat er te lezen onder scherpe commentaar. “Wij benadrukken hier graag met klem dat wij ons vanaf het begin volledig aansluiten bij het vaccinatiebeleid van de overheid”, staat er ook.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Rituals zich moet verantwoorden. In april van dit jaar hekelde Estée Laundry, de ‘Diet Prada’ van de cosmeticawereld, het gamma. Het merk zou geen enkele kennis hebben van Aziatische culturen en zou Oosters geïnspireerde namen alleen maar gebruiken om hun producten te promoten. “Respectloos”, aldus Estée Laundry.