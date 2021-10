Walter ‘Pico’ Michiels (opnieuw) voor de rechter na bedreigingen en winkeldiefstal

Walter Michiels is momenteel opgesloten in de Leuvense gevangenis ter uitvoering van een eerder uitgesproken straf. Omdat er twijfels zijn over zijn geestelijke gezondheidstoestand wil het Leuvense parket de gewezen acteur psychisch laten onderzoek. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Michiels weigert immers elke medewerking wanneer hij voor een dergelijk onderzoek wordt opgeroepen. “Hij haalt zijn post niet af op zijn referentieadres en stuurt zijn kat wanneer hij wordt opgeroepen”, aldus de openbaar aanklager. Ook de advocaat van Michiels lijkt maar moeilijk vat te krijgen op zijn cliënt.

Michiels stond woensdagochtend terecht in twee nieuwe strafzaken, eentje voor bedreigingen en een ander voor diefstal in een warenhuis. Deze twee zaken werden woensdag niet ten gronde behandeld omdat de rechtbank eerst een zicht wil hebben over de geestestoestand van de man. Op 3 november zal de rechtbank een vonnis vellen over de vraag tot aanstelling van een gerechtsdeskundige. De strafzaken zelf worden ten gronde gepleit op 4 mei volgend jaar.