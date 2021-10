Een half brik room over bij het koken, of drie eiwitten die niet mee in de pudding mochten, en die gevlekte banaan die weer mee naar huis komt van school. Maar wat doe je ermee? We verzamelden 20 makkelijke tips om die overschotjes van een stille dood in de koelkastdeur en uiteindelijk de vuilnisbak te redden.