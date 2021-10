De Amerikaanse presentatrice Oprah Winfrey is wereldberoemd, maar veel vrienden heeft ze niet. Drie goede maatjes om precies te zijn, zo zei ze in de Making Space-podcast. Daarmee bevestigt ze voor zichzelf dat ‘echte vrienden op één hand te tellen zijn’. Maar klopt dat eigenlijk voor iedereen? We staken ons licht op bij relatiedeskundige Rika Ponnet.