Ben Crabbé blundert in ‘Blokken’ bij vraag over ons lifestylemagazine Billie

Crabbé keurde het antwoord dus fout, maar we kunnen bevestigen dat Anita het wel degelijk juist had. Ons lifestylemagazine Billie zit wekelijks bij de weekendkrant van Gazet van Antwerpen. Alsook bij onze zusterkranten Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad verschijnt Billie elk weekend.

Helaas haalde Anita de finale niet. Of dat aan de vraag over Billie lag, laten we over aan de jury van Blokken.