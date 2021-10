Frankrijk heeft zoveel meer te bieden dan Bordeaux en Bourgogne: onze wijnkenner Alain Bloeykens vult zijn wijnkelder aan met “de andere Franse wijn”

Dat er flink wat Franse wijn in een klassieke wijnkelder ligt, is heus niet verwonderlijk. En wedden dat het gros uit Bordeaux of Bourgogne komt? Waarschijnlijk aangevuld met nog enkele exemplaren uit de Rhônevallei en de Elzas. Niks mis mee, maar Frankrijk heeft zoveel meer te bieden. Wijnen uit regio’s die je waarschijnlijk wel kent, maar waarbij je nooit gedacht hebt om ze in de kelder op te bergen. Daarom deze maand aandacht voor “de andere Franse wijn”.