Jonge priester vrijgesproken in onderzoek naar verkrachtingen in Vaticaanstad

De strafrechtbank van het Vaticaan heeft woensdag twee beschuldigden vrijgesproken in een proces tegen een jonge Italiaanse priester die beschuldigd werd van verkrachting. De man zou een vrouw van een jaar jonger meermalig hebben verkracht toen ze samen in een kleinseminarie in Vaticaanstad verbleven. Op het moment van de feiten was ze nog minderjarig.

In juli eiste het Openbaar Ministerie zes jaar gevangenisstraf tegen priester Gabriele Martinelli, de 29-jarige beschuldigde. Het Ministerie vroeg ook vier jaar gevangenis voor Enrico Radice, 72 jaar, die rector was van het kleinseminarie op het moment dat de verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden. De man zou Martinelli systematisch hebben beschermd.

De feiten zouden begonnen zijn in 2007 in het kleinseminarie Pius X, toen Gabriele Martinelli en zijn verondersteld slachtoffer nog beiden tieners waren van respectievelijk 14 en 13 jaar. Tot en met 2012, het jaar waarin Martinelli 19 jaar werd, verbleven de twee in het kleinseminarie.

De rechtbank van eerste aanleg heeft nu geoordeeld dat de twee voor enkele van de strafbare feiten niet konden worden gestraft; andere gebeurtenissen zouden verjaard zijn. De twee Italianen worden dus vrijgesproken van alle aanklachten.

Martinelli werd in 2017 tot priester gewijd in Como, Noord-Italië. Hij werkt nu in een bejaardencentrum.