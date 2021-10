In Diepenbeek is gisterenavond een vrouw gewond geraakt bij een uitslaande woningbrand. Het slachtoffer kreeg te veel rook binnen en moest door de ambulanciers ter plaatse verzorgd worden. De brand brak uit op de eerste verdieping van een appartementsgebouw in de Binnenveldstraat. In geen tijd stond de woning in lichterlaaie. De schade is groot.