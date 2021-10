Koning Filip op bezoek bij Essers in Genk. — © TV Limburg

Koning Filip bezoekt vandaag de hoofdzetel van de logistieke groep H.Essers in Winterslag bij Genk. De vorst wil er zijn licht opsteken in de aanloop van een koninklijke missie naar Denemarken later deze maand.

LEES OOK. Koning Filip bezoekt H.Essers: “Ik ben zeer geïnteresseerd in wat u hier doet”