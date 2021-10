Wij proefden de lievelingsrecepten van Pascale Naessens uit ‘Ik eet zo graag’: zijn ze ook echt lekker?

Voor u het zegt, zal ik het zelf zeggen: mijn taart lijkt langs geen kanten op het exemplaar van Pascale Naessens. Twee redenen (naast de derde dat ik helemaal niet zo goed kan koken): Pascale is in dit recept nogal van het principe less is more. De frambozenkaastaart is in feite een frambozenkaastaartjé, maar dat had ondergetekende voor ze de keuken indook natuurlijk weer niet opgemerkt. “Neem een bakvorm van zestien centimeter.” Euh… Het siliconenhartje dat ooit van mijn dochter is geweest, komt nog het meeste in de buurt. Reden twee: als ik één keer gevriesdroogde frambozen nodig heb, heeft iedereen precies plots gevriesdroogde frambozen nodig. Uitverkocht. Of toch in die ene supermarkt die ik op zondag (en wanneer kom je anders aan taart bakken toe?) open weet.