Vrouw die contactverbod met chimpansee in Zoo kreeg: “Ik laat me niet wegpesten”

Adie Timmermans, een dierenliefhebster en abonnee van de Antwerpse Zoo, haalde in augustus de internationale media met haar contactverbod met een aap. De 38-jarige chimpansee Chita zocht contact met zijn favoriete bezoekster, en Adie beantwoordde dat, wat de aap nadien moest ontgelden in de groep, motiveerde de Zoo het contactverbod in een brief.

LEES OOK. Abonnee van Antwerpse Zoo krijgt contactverbod met chimpansee: “Ik zie Chita graag, en hij mij”

Nieuwe brief

Anderhalve maand later gaat ze nog wekelijks op bezoek bij Chita. “Een gesprek met de Zoo heb ik niet gekregen”, zegt Adie. “Maar er kwam nog een nieuwe brief, waarin stond dat ik kortstondig contact mocht blijven houden en de Zoo hoopte dat ik als abonnee zou blijven komen. Ik mocht dus nog ‘goeiendag’ zeggen tegen Chita, that’s it. Ik kan hem ook niet gewoon voorbij lopen, want hij ligt ofwel aan de ingang ofwel aan de uitgang van het mensapengebouw.”

Adie en Chita. Ze voelt zich geviseerd door een groep gorillafans die haar blitzbezoekjes fotograferen. — © rr

Op Werelddierendag brak Adie’s hart toen ze Chita eerst niet zag liggen. “Ik ga bewust onder de middag terwijl de andere apen meestal met andere dingen bezig zijn en hij alleen ergens afzijdig ligt te rusten. Maandag zag ik hem eerst niet. Hij had stro over zich heen. Toen ik voorbij kwam, zag ik drie vrouwen bij de gorilla’s staan die foto’s namen. Ineens riep een van hen ‘surprise!’ en nam ook een foto van mij.”

“Bespioneren en wegpesten”

“Ze sturen die door naar de verzorgers, als ik ook maar een halve minuut te lang bij Chita sta”, vertelt Adie. “Zelf stonden die dames er drie uur later nog. Daar ben ik pissig om. Als ik een contactbeperking krijg opgelegd, mogen die dames daar ook niet lange tijd postvatten en de gorilla’s fotograferen. Ze bespioneren mij en luisteren mij af. Ik laat mij niet wegpesten. Iedereen gelijk.”

Adie voelt zich geviseerd en bespioneerd door een groep gorillafans. “Zelf zitten ze ook lange tijd aan het glas foto’s te nemen.” — © rr

Adie gaat een brief schrijven naar burgemeester Bart De Wever (N-VA) voor bemiddeling als het zo doorgaat. Ze is op dit ogenblik vrij emotioneel, omdat Chita bij haar jongste bezoek toen ze de tweede maal om 14.30 uur passeerde wakker was.

LEES OOK. Zoo-bezoekster die haar geliefde chimpansee niet meer mag zien, is wereldnieuws

“Toen hij mij opmerkte, kwam hij mankend naar het glas om mij te tonen dat hij gewond was, onder andere aan zijn handen. De andere chimps hebben hem blijkbaar aangevallen, maar mijn fout kan het niet zijn, want ik zeg alleen nog goeiendag. We worden dus allebei gepest.”

Adie voegt er wel aan toe dat er ook dierentuinbezoekers zijn die haar steunen.

Chita kwam Adie zijn verwondingen tonen op Werelddierendag. — © rr