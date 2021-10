Mag je wollen kleren nu wel of niet wassen? En moet je ze opvouwen of ophangen?

Wollen kleren: in de wasmachine ermee, of moeten ze zo ver mogelijk wegblijven van een sopje? Wij vroegen het aan breigoedproducenten Delphine Van den Bossche en Ellen Kegels.

“Leg je trui als het vriest en droog is, buiten op een handdoek op een tafel”, is de supertip van Delphine Van den Bossche van Knits by Dellie.

“Eén keer per jaar naar de droogkuis”, zegt Ellen Kegels van LN Knits dan weer. “Hangt er een luchtje aan je trui van op restaurant of café, hang die dan gewoon even buiten. Maar was je breigoed zeker niet te veel. Dat hoeft ook niet bij goede wol. Die reinigt als het ware zichzelf. Een trui van een goedkoper merk kan al krimpen door je eigen lichaamstemperatuur. En: mooi opvouwen en in de kast leggen, en zeker niet ophangen.”