Jason Denayer schat Nations League hoog in: “Kans om iets naar België te brengen”

De Nations League heeft dan wel niet de uitstraling van een WK of EK, maar volgens Jason Denayer blijft het toch een prestigieuze trofee. Dat zegt hij in een interview dat woensdag werd verspreid op de sociale media van de Belgische voetbalbond.

“De Nations League betekent toch veel want het blijft een trofee. Het is de kans om iets naar België te brengen. Vooral omdat we al in de halve finales zitten en er nog maar twee matchen resten. Het betekent dus veel voor ons en voor het land.”

Donderdag wacht in de halve finales in Turijn wereldkampioen Frankrijk. Een zware dobber, beseft de centrale verdediger. “Zoals iedereen vind ik dat Frankrijk over enorme kwaliteiten beschikt. Ze hebben spelers die op het hoogste niveau actief zijn en veel ervaring hebben. Het is een heel goeie ploeg.”

Denayer kent het Franse voetbal als speler van Lyon erg goed. Hij houdt van de stad en het leven daar, zegt hij, maar dat betekent niet dat hij de Fransen een cadeau wil doen. “Het is niet omdat ik daar woon en mij er goed voel, dat ik de wedstrijd anders benader. Ik wil nog altijd 100 procent winnen”, lacht hij.

De 26-jarige Denayer kende een lastig seizoensbegin door ziekte (corona), maar zegt zich “goed te voelen”. “Eind juli, begin augustus was ik ziek dus miste ik de eerste wedstrijden van het seizoen. Bij mijn terugkeer kon ik niet meteen de volgende matchen spelen. Bij de nationale ploeg slaagde ik erin mijn vormpeil weer op te krikken, waardoor ik weer bij Lyon in de ploeg kwam en terug in een goed ritme geraakte.”

Dinsdag bleef Denayer wel binnen tijdens de laatste training van de Rode Duivels in Tubeke. Arthur Theate (Bologna) reist alvast mee naar Italië als eventuele vervanger.