Dilsen-Stokkem

Een 50-jarige man heeft dinsdagavond zijn roes mogen uitslapen in een politiecel. De man werd even na 21 uur gecontroleerd in de Elzenstraat in Lankaar nadat hij tegen een geparkeerde auto en vuilniscontainer was gebotst. Hij bleek te veel alcohol te hebben gedronken. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. mm