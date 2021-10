Je komt er niet zomaar in. Daarvoor moet je eerst bewezen hebben dat je slim bent én grappig. Ella Leyers slaagde met verve voor de test en zetelt vanaf nu in de jury van De slimste mens. Wat weet ze over Erik Van Looy, humor en … Belgische mode? “Goedkoop kopen is duur kopen. Ik vond dat altijd iets voor rijke mensen om te zeggen, maar inmiddels weet ik dat het waar is.”