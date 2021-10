Vuurwerk, muntstukken en aanstekers in Clasico zadelen Standard met zware boete op: “Ze slagen er maar niet hun fans in de pas te laten lopen”

De kraker op Sclessin van 19 september stond bol van de incidenten. Zo werd de match anderhalve minuut later op gang gefloten, omdat voornamelijk Luikse vuurpijlen de zichtbaarheid in het stadion beperkten. In de tweede helft gooiden fans van de Rouches eerst met bekertjes bier naar de spelers van RSCA bij een hoekschop. Nadien raapte scheidsrechter Laforge ook muntstukken en aanstekers van het veld. Hij riep op het uur de aanvoerders van beide teams bij zich om hen te waarschuwen.

De harde kern van Standard stak daarna nog rookpotten en bommetjes aan uit protest tegen de strengere pyroregels die minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) had afgekondigd, maar de partij werd wel afgewerkt. De match delegatie constateerde na de match dat er ook een metalen object in de neutrale zone was gegooid.

Gezien de hoeveelheid aan foto’s en bewijslast, betwistte Standard dinsdag ter zitting van het Disciplinair Comité de incidenten niet. De Rouches hoopten wel op een milde sanctie gezien de vele inspanningen die ze de voorbije jaren deden, en riepen bovendien financiële moeilijkheden in om voor een lage boete te pleiten.

Het Disciplinair Comité bestendigde de door het Bondsparket gevorderde boete. “De voorbije jaren ontving de club minstens zeven boetes voor gelijkaardige incidenten. Standard slaagt er niet in haar supporters in de pas te doen lopen. Nochtans brengen de fans zichzelf, medesupporters, spelers en iedereen op en rond het veld in gevaar. Pyrogebruik is heel asociaal. Deze boete doet Standard hopelijk inzien dat dit wangedrag in de toekomst uit den boze is.”