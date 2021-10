Stormloop op wintervakanties blijft uit, Canarische Eilanden blijven favoriete bestemming

Nu reizen opnieuw is toegestaan, al dan niet met beperkingen, zijn de boekingen voor het winterseizoen van start gegaan. Toch blijft de stormloop voor wintervakanties voorlopig nog uit, zegt Piet Demeyere, woordvoerder van reisagentschap TUI.

“De boekingen kunnen we qua bestemmingen vergelijken met de boekingen voor het herfstseizoen. De Canarische Eilanden staan met stip op één als favoriete bestemming van de Belg”, zegt Demeyere. Vooral warmere vakantieoorden zoals Kaapverdië, Mexico, de Dominicaanse Republiek en Turkije blijven populair.

TUI ziet voor de winterboekingen ook dezelfde last minute-trend opduiken als voor de herfstvakantie. “Ondertussen zitten onze boekingen voor de herfst wel goed, maar het duurde lang voordat de campagne op gang kwam. Ook voor de winter lopen de eerste boekingen nog maar net binnen”, zegt Demeyere. Volgens de woordvoerder willen de meeste reizigers hun reis nog niet te lang op voorhand vastleggen en kiezen ze vaker voor een flexibele last minute-boeking.

Skivakanties

De boekingen van skivakanties lopen ook nog niet zo vlot, hoewel de aanbiedingen al van juni op de site staan. “Wintersportliefhebbers willen een vakantie met alle beschikbare faciliteiten. Daarom wachten ze tot skioorden bevestigen dat skiliften en après-skibars open zijn”, aldus Demeyere. Vorig jaar was dit geen zekerheid, vooral in de Franse Alpen, waardoor er minder skivakanties plaatsvonden.

Reizigers die hoopten op een citytrip naar Londen met kerst, zullen er wat voor moeten over hebben door de Brexit en de coronacrisis. “De Britten maken het wel heel moeilijk met de testen bij aankomst en bij vertrek, en de internationale reispas. Het zullen er niet veel zijn die nog willen gaan, maar we blijven het wel aanbieden”, zegt Demeyere.

Ondanks de voorlopig magere cijfers, blijft Demeyere hoopvol. “In de zomer vreesden we hetzelfde scenario voor de herfstboekingen, maar nu zien we dat deze de pre-coronacijfers evenaren en zelfs overstijgen. We hebben extra vluchten naar bepaalde bestemmingen moeten aanleggen.” Met veel zekerheid kan hij het niet zeggen, maar de woordvoerder vermoedt dat de wintercijfers na een langzame start uiteindelijk ook zullen stabiliseren.